Il Consiglio di amministrazione di Soelia Spa, la multiutility controllata da comune di Argenta (FE), ha approvato ieri l'avviso, non vincolante, per l'indagine di mercato al fine di sondare l'interesse di operatori economici operanti nella distribuzione del gas naturale per l'acquisizione delle reti di distribuzione del gas e dei relativi servizi ...