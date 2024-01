Il fondo spagnolo Suma Capital ha acquisito il 100% di CH4T, società con sede a Verona specializzata nella gestione di impianti di biometano per uso energetico. CH4T ha oltre 20 anni di esperienza nel settore energetico e agricolo in Italia, e si concentra sull'acquisizione e la trasformazione di impianti di biogas in impianti di biometano. Attualm...