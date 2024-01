Rinnovabili, al Mase 72 GW di progetti nel 2023

Basterebbero a raggiungere gli obiettivi 2030. Le ultime dalla commissione Pnrr Pniec: Renantis chiede la Via per l'offshore “Odra”, un FV galleggiante a Brindisi per Severini, FV e idrogeno a Taranto