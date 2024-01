Consip ha aggiudicato ad Air BP Italia in via definitiva efficace la gara n. 7 da 376.000.000,00 € a procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro per ogni lotto avente ad oggetto la fornitura di carburanti avio in favore del ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità...