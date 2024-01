I moduli fotovoltaici prodotti in Europa hanno costi di produzione più che doppi rispetto a quelli cinesi. Per questo l'industria europea del settore è a rischio e servono dazi o penalità per le produzioni che non rispettano i requisiti del registro istituito con il DL Energia. A lanciare l'allarme è stato l'amministratore delegato di Enel Italia, ...