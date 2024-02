Maire annuncia in una nota che Nextchem (Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata Stamicarbon, il licensor di tecnologie per l'azoto, si è aggiudicata i contratti di licensing e fornitura di equipment proprietari per un impianto di urea “Ultra- Low Energy” in Cina da parte di Jiangsu Huachang Chemical Co. L'impianto, che sar...