La società canadese Westbridge Renewable Energy ha acquistato due progetti in Europa, tra cui il progetto Gierre Solare, situato nel Lazio, in Italia, e il progetto NM Solare, situato nel Lazio e in Umbria, in Italia, espandendo il portafoglio in continua crescita dell'azienda in Europa. La capacità prevista del progetto Gierre Solare è di 32 MW pe...