La compagnia norvegese Equinor non abbandonerà l'eolico offshore e le rinnovabili, nonostante i rendimenti inferiori, in quanto intende diversificare le entrate con un piano a lungo termine. Lo ha detto il ceo Anders Opedal presentando i risultati 2023 a Londra.“Siamo in un momento difficile per il settore, ma è una partita a lungo termine ed è p...