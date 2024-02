TotalEnergies ha archiviato il 2023 con utili netti pari a 21,4 miliardi di dollari, in aumento del 4% rispetto al 2022. Nell'ultimo trimestre del 2023, gli utili netti si sono attestati 5,1 miliardi, in calo del 21% rispetto al terzo trimestre del 2023. Buona la produzione, pari a 2,5 milioni di barili di greggio equivalente al giorno, in calo del...