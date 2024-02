Semplificazioni per gli energivori che installano rinnovabili, modifiche sui prezzi della gas release, proroga delle concessioni geotermiche, compensazioni dall'Ets per le Regioni che ospitano impianti rinnovabili, apertura delle aste Gse ai fotovoltaici su suolo agricolo, un nuovo decreto incentivi per le rinnovabili alternativo al Fer X, modifich...