A margine della seconda edizione del Forum della Bei in Lussemburgo, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e Terna hanno firmato il contratto relativo all'ultima tranche da 500 milioni di euro del finanziamento da 1,9 miliardi per il Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà la penisola italiana alla Sicilia e quest'ult...