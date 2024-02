Nel 2023 in Europa si è registrata una crescita senza precedenti dei contratti Ppa aziendali (corporate Ppa), con nuova capacità di energia rinnovabile contrattualizzata per 10,4 gigawatt: un aumento del 40% rispetto al 2022. Lo comunica Re-Source Platform in una nota.Il mercato è guidato ancora da Spagna e Germania, con circa il 50% dei volumi t...