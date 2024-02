Pichetto all'evento Utilitalia

“Con Fer2 e FerX siamo in dirittura d'arrivo. Non faccio date, perché c'è sempre la virgola da vedere, ma in tempi ragionevoli ultimiamo”. L'ha dichiarato alla Staffetta il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento organizzato oggi a Roma da Utilitalia su utility e mercati energetici.Intervistato a margine del conveg...