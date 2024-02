Sono arrivati nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera i subemendamenti agli emendamenti dei relatori al DL Milleproroghe (conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi). Le proposte sono in allegato. Le votazioni dovrebbero iniziare domani....