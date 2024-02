In allegato pubblichiamo il fascicolo degli emendamenti al DL 4/2024 Ilva, depositati mercoledì in commissione Industria del Senato. Tra le proposte di modifica firmate dalla maggioranza, segnaliamo la 1.0.2 Paroli (FI), che annulla per un anno gli oneri di sistema delle aziende strategiche, e il 4.0.8 Fazzone (FI), che toglie ad Arera la competenz...