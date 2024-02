Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una Service operation vessel (Sov) ibrida per Cyan Renewables, operatore specializzato in navi per l'energia eolica offshore in Asia. Vard, si legge in una nota, è stata selezionata per la progettazione e la costruzione a seguito di una...