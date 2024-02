Rwe ha lanciato la campagna “Creiamo Energia - Insieme per la Transizione Energetica in Italia”, con cui intende offrire ai residenti in Puglia l'opportunità di investire nel progetto del nuovo impianto eolico onshore di San Severo. I sostenitori di questa iniziativa di community funding possono investire da 250 a 5.000 euro ciascuno per una durata...