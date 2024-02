Ibedrola ha comunicato i risultati finanziari relativi al 2023. La società spagnola ha registrato investimenti record per 11,38 miliardi di euro e un utile netto di 4,8 miliardi, in crescita del 10,7% rispetto al 2022. Per il 2024 le prospettive sono di un utile netto in aumento del 5-7% e investimenti per 12 miliardi.Il colosso spagnolo delle ri...