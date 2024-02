Stefano Cavriani

Oggi si parla ormai non di una sola transizione, ma di “due transizioni gemelle, energetica e digitale”, in cui il ruolo della tecnologia e dei dati si fa sempre più decisivo per padroneggiare un "sistema energetico evoluto". Nel contempo la componente umana “resterà il fattore chiave per il successo”, insieme a un'adeguata dose di integrazione, pe...