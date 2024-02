Alessandra Todde, candidata del centrosinistra PD-M5S, sarà la prossima presidente della Regione Sardegna. Mentre mancano ormai una manciata di sezioni da scrutinare, l'ex viceministra allo Sviluppo economico è in vantaggio di pochi voti (45,4% contro 45%) - decisivi per l'elezione - sul principale sfidante, Paolo Truzzu, candidato di destra ed ex ...