Il gruppo Iberdrola, presieduto da Ignacio Galán, ha firmato un accordo con IB Vogt per la costruzione di un progetto fotovoltaico da 245 MW, denominato Fénix, in Sicilia. I lavori di costruzione, si legge in una nota, inizieranno a marzo. Si tratta, sottolinea la società, del più grande progetto fotovoltaico in costruzione nel Paese, dove “solo 60...