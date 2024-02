“Disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” è il titolo di un nuovo provvedimento di semplificazione normativa cui il governo sta lavorando e che dovrebbe prossimamente approdare in Consiglio dei ministri. Insieme al Ddl è in a...