Mercato extra-rete in rallentamento per il “fine mese”. La benzina in Mediterraneo ha chiuso ieri in calo dopo tre rialzi consecutivi. Il gasolio autotrazione ha ripreso a scendere, dopo lo stop di due giorni fa, mettendo a segno un tonfo a doppia cifra. Anche il risca è scivolato, dopo due aumenti contenuti. Questa mattina sul mercato interno la b...