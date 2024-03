Prezzi d'acquisto in altalena per la forte volatilità nelle contrattazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. I rincari previsti per oggi saranno più o meno annullati dai ribassi di domani, eccetto per il denso Btz. Questa mattina la benzina è schizzata di quasi 17 euro per mille litri, i gasoli di 18 e il denso Btz di 13 euro per mille chil...