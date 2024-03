A febbraio ielettrici italiani sono stati relativamente poco mossi, in aumento dell'1,5% a 25,13 TWh circa (al netto dei consumi per pompaggio) su febbraio 2023 - che però aveva avuto un giorno in meno e temperature decisamente più rigide - e ancora sotto le medie pluriennali. Nel contempo, sempre secondo i dati preliminari di Terna, l'i...