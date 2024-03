Un anno in più di crescita della produzione upstream, un anno in più per raggiungere i tre milioni di tonnellate di biocarburanti, un quarto progetto di bioraffineria allo studio in Italia, raddoppio dell'obiettivo sui carburanti sostenibili per l'aviazione. Sono le principali novità del Piano 2024-2027 presentato oggi da Eni rispetto al precedente...