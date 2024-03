Lavori in corso a Piacenza in vista della terza edizione della “Pipeline & Gas Expo” (Pge), mostra/convegno dedicata ai settori del ‘Mid-Stream' e delle reti distributive Oil&Gas e idriche, in programma dalalmaggio negli spazi del locale quartiere fieristico. Anche questa terza edizione – dettaglia un comunicato – rappresenterà una sint...