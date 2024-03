Il decreto Pnrr 4, dopo essere finito sotto la lente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Corte dei Conti, dovrà affrontare gli emendamenti parlamentari. I relatori in commissione Bilancio al momento non si esprimono, il presidente della commissione, Giuseppe Mangialavori (FI), tuttavia non mostra allarme: “Il ministro Fitto ha chiarito”, ...