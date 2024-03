Con provvedimento n. 31092 pubblicato sul Bollettino n. 11 del 18 marzo, l'Antitrust ha alzato per l'anno 2024 l'aliquota, per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, da 0,058 a 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricav...