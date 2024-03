Con la circolare n. 8 del 28 marzo 2024 l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti operativi sulle Dichiarazioni Annuali per il gas naturale e per l'energia elettrica per l'anno d'imposta 2023.A seguito della pubblicazione delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni annuali per l'anno 2023 con le circolari n. 29 del 21 dicembre 2...