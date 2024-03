Nonostante il parere negativo della Soprintendenza speciale per il Pnrr, poiché il progetto si trovava in un'area idonea, ieri il ministero dell'Ambiente ha protocollato il decreto di provvedimento unico in materia ambientale, comprensivo della Via, per il parco fotovoltaico “Guarini” da 28,454 MW a Brindisi in Puglia. Il proponente è la società ve...