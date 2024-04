Il comparto delle rinnovabili italiane conferma il suo momento di difficoltà sui mercati finanziari, con l'indice Irex che a marzo chiude in calo per il terzo mese consecutivo.L'indice, che misura l'andamento delle small mid cap pure renewable quotate in Borsa Italiana, ha concluso lo scorso mese a 22.492 punti, il 12,3% in meno rispetto a febbra...