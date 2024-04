Nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, curata dal Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si legge che nei 140 impianti di produzione di idrocarburi presenti in Italia (14 relativi alla produz...