La prima richiesta di un incontro risale a oltre cinque mesi fa. Era il 6 novembre quando Assopetroli ha chiesto all'Agenzia delle Dogane un confronto sul tema dei controlli sulla qualità dei carburanti e sulle sanzioni penali comminate a molti operatori per non conformità, in particolare per quanto riguarda il punto di infiammabilità (flash point)...