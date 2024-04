Scoperto dalla Guardia di Finanza di Barletta, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e l'Italiana Petroli, un sistema fraudolento messo in atto nella fase dell'estrazione dal deposito fiscale di Barletta del gasolio autotrazione e agevolato per l'immissione in consumo, momento in cui sorge il debito d'imposta.Il gasolio trasportato "in eccedenza...