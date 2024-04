Faib, Fegica e Figisc hanno sottoscritto con EG Italia l'accordo per definire le condizioni economiche e contrattuali dei gestori “commissionari”. Ne danno notizia le organizzazioni di rappresentanza dei gestori in un comunicato stampa.Le tre sigle esprimono grande soddisfazione per l'accordo, giunto al termine di un intenso percorso negoziale ...