Pichetto presenta il G7 energia ambiente

Fervono i preparativi per il G7 energia ambiente alla reggia di Venaria Reale (in provincia di Torino): il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin questa mattina ha tenuto una conferenza stampa all'Associazione della stampa estera per presentare ospiti e negoziatori che si occuperanno della dichiarazione finale. Due le incognite in vista de...