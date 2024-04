Per singolare coincidenza, l'inaugurazione del più grande parco fotovoltaico di Edison – 41 MW nell'assolatissima Sicilia – è avvenuta sotto la pioggia e con gli ombrelli in mano. A parte il meteo sfavorevole, però, il viaggio per visitare l'impianto di Aidone in provincia di Enna è stato un momento per fare il punto sullo sviluppo del fotovoltaico...