Un Ppa aziendale della durata di dieci anni per la fornitura di un TWh di energia prodotta da 79 MW fotovoltaici in fase di sviluppo nell'Italia meridionale. Lo ha firmato Galileo, piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento nelle energie rinnovabili, con Cargill, la più grande azienda privata non quotata degli Stati Uniti per fatturato.Il...