Sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia delle Entrate aggiornati alla data del 4 aprile 2024, termine ultimo per inviare la comunicazione relativa all'opzione per la cessione del credito e/o per lo sconto in fattura in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus per l'anno 2023, l'ammontare complessivo dei crediti ceduti/scontati, c...