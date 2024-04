Negli scorsi giorni, il ministero dell'Ambiente ha pubblicato 4 decreti di valutazione d'impatto ambientale positiva per altrettanti progetti fotovoltaici. Si tratta del progetto presentato dall'israeliana Enlight Renewable Energy da 96,828 MW nel comune di Nardò (LE), in Puglia; del progetto presentato dalla britannica Next Energy da 22 MW con sis...