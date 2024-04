Con 140 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti, oggi l'aula della Camera ha approvato il DL 19/2024 Pnrr 4 su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Il disegno di conversione in legge è atteso martedì in aula al Senato per l'approvazione definitiva. Venerdì scorso il testo era stato licenziato dalla commissione Finanze della Camera,...