Con decreto del Ministro dell'Economia 5 ottobre 2023, n. 171 (v. Staffetta 1/12/2023) è stato modificato il regolamento adottato con decreto del Mef n. 225/2015, recante “norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nelle acque interne”, perseguendo so...