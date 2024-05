La Turchia sarebbe in trattativa con la major statunitense ExxonMobil per un contratto di fornitura di Gnl da 2,5 milioni di tonnellate l'anno, pari a circa 3,4 miliardi di metri cubi di gas naturale ovvero il 7% della domanda del Paese. Lo ha detto il ministro dell'Energia turco, Alparslan Bayraktar, in un'intervista al. Exxon ha...