Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato martedì il disegno di legge “Disposizioni multisettoriali e di semplificazione” che introduce tra l'altro, con emendamenti approvati in assemblea, una stretta sulle autorizzazioni di impianti fotovoltaici. Il provvedimento è ancora in fase di drafting, per cui non è disponibile il testo ...