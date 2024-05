Nuovo passo avanti per la mobilità a metano in Sardegna. La Gas Tecnology di Cagliari ha avviato l'attività di revisione periodica dei serbatoi a metano e di trasformazione dei veicoli a metano. Si tratta, comunica Federmetano in una nota, del primo centro in Sardegna a garantire questo servizio. Gas Tecnology è attiva in Sardegna nel settore delle...