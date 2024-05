In leggera discesa i prezzi spot del gas all'ingrosso. L'IG Index del Gme nella rilevazione per lunedì 13 maggio si attesta su 30,67 €/MWh, circa 0,9 €/MWh in meno rispetto ai 31,54 di quella per oggi. Per il week end l'assessment è di 30,18.La variazione è dello stesso segno di quella del Ttf front month (contratto di giugno), che dopo aver chiu...