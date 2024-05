Martedì la giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato un bando per il sostegno alle Comunità energetiche. Con la delibera di giunta n. 805 del 14 maggio, la Regione stanzia sei milioni di euro per contributi economici a copertura dei costi per l'installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia a servizio delle Cer.Le Cer ...