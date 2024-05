L'ormai già noto e tanto discusso decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, meglio conosciuto come, entrato in vigore il 16 maggio 2024, ha introdotto il comma 1 bis all'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 (), in forza del quale si è esclusa la possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra nelle...