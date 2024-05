La commissione Industria del Senato, come promesso dal presidente Luca De Carlo (FdI), si avvia a svolgere audizioni sul decreto Agricoltura; le opposizioni hanno chiesto più tempo per riflettere sul testo promosso dal ministro Francesco Lollobrigida; per gli emendamenti se ne parlerà dopo le elezioni europee. Domani alle 18 scade il termine per i ...